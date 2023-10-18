По его словам, визит Зеленского обсуждался практически сразу после атак ХАМАС, и в тот момент израильская сторона не была готова к такой поездке.

Израиль не отказывал президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите солидарности, а попросил подождать. Об этом сказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому изданию la Repubblica.

По его словам, визит Зеленского обсуждался практически сразу после атак ХАМАС, и в тот момент израильская сторона не была готова к такой поездке.

"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с израильскими властями визит сразу после нападения ХАМАС. Они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь все изменилось", – заявил министр.

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Информация о возможном визите Зеленского в Израиль

11 октября СМИ сообщили, что украинский президент хочет совершить визит в Израиль, но власти страны якобы не согласовали его поездку. С тех пор в Тель-Авиве уже побывали президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

Американский лидер прибыл в Тель-Авив, чтобы укрепить обязательства Штатов перед Израилем и предотвратить распространение его войны с ХАМАС и погружение Ближнего Востока в хаос. Байден поддержал версию, согласно которой причиной взрыва в больнице Газы стала неудачно выпущенная ракета боевиков ХАМАС.

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