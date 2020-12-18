Пока неизвестно, вручено ли уже Татарову подозрение.

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, действительно, Грищук подписал подозрение Олегу Татарову", - сказал собеседник УНИАН.

Читайте также"Сытник - корень проблем": у Зеленского отреагировали на слова замглавы Офиса президента о НАБУ

Пока неизвестно, вручено ли уже это подозрение Татарову.

Собеседник добавил, что речь идет о деле "Укрбуда", в котором Татаров был адвокатом.

По словам источника Украинской правды, подозрение должны вручить сегодня, 18 декабря.

Дело скандального застройщика Микитася

Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

До 24 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд", бывший нардеп Максим Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.

Микитась и две его сотрудницы дали показания, которые уличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента ;Олега Татарова и ряд других известных людей, в том числе экс-премьера Владимира Гройсмана. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы.

1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.

3 декабря Высший антикоррупционный суд выпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест Максима Микитася, подозреваемого в причастности к завладению имуществом Национальной гвардии.

Олег Татаров: что известно

5 августа президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также окончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т. Шевченко.

В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

С 2014 года занимался адвокатской практикой как управляющий партнер адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Александр Топчий, Дмитрий Хилюк