Сейчас идет расследование эпизода в отношении бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью изданию "zn.ua".
В частности, НАБУ проверяет информацию о вероятной взятке Гройсману, но пока в бюро не могут ничего комментировать.
"Мы же еще ничего не говорили по этому поводу... Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Стопроцентно установленный факт - дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов продолжается расследование", - сказал Сытник.
По его словам, в рамках расследования дела по ряду направлений проводились обыски. При этом Сытник отметил, что для НАБУ не очень хорошо, что информация об обысках и вероятной взятке Гройсману просочилась в СМИ.
"В рамках расследования этого факта по ряду направлений проводились обыски. Естественно, что люди и организации, которые обыскивались, знакомились с документами. Поэтому информация стала публичной. Что для нас не очень хорошо", - рассказал Сытник.
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Он добавил, что экспертизу по оценке помещения по делу Гройсмана еще не завершили.
"Поэтому я и не могу ни в позитивном, ни в негативном ключе комментировать это дело. Как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, мы все прокомментируем", - отметил директор НАБУ.
Дело о вероятной взятке Гройсману
- Как сообщил журналист Владислав Сидоренко со ссылкой на постановление суда, экс-премьер Владимир Гройсман получал взятку в 75 миллионов гривень от бывшего народного депутата, скандального застройщика Максима Микитася.
- В частности, судья дал разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации "Укрбуд". Его помещения в центре Киева площадью 2000 кв. м., стоимостью более 75 млн грн, якобы были переданы премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки.
Дело скандального застройщика Микитася
- Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.
- Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.
- 15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.
- В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.
- В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации "Укрбуд", бывшему народному депутату Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
- 21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора "Укрбуда" Вячеслав Мармыш. 5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.
- 14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.
- 28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.
- 1 декабря 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в рамках расследования дела о незаконном завладении имуществом Нацгвардии полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.
- Однако выяснилось, что бывший народный депутат, экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась в сговоре с бывшим должностным лицом "Укрстроя" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константином Дубоносом о внесении недостоверных данных в вышеупомянутую экспертизу.
- За "вознаграждение" в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривень Дубонос занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн гривень до 7 млн гривень. В связи с чем ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Микитасю дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины за предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.
- 2 декабря Высший антикоррупционный суд взял Дубоноса под стражу с возможностью внесения залога в 1 млн грн. В этот же день в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.
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