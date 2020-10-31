Министр юстиции оценил петицию к президенту с требованием ликвидации ОАСК как политическое обращение.

Ликвидация Окружного административного суда Киева мало что изменит, но может привести к негативным последствиям.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

"Она иногда может привести к каким-то негативным последствиям, если она будет не продумана. Другое дело — если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть кто-то другой. Вопрос: кто? За которые ресурсы?", - сказал Малюська.

Он отметил, что в ситуации с Окружным административным судом Киева мало кто сомневается в профессиональности судей.

"Судьи профессиональные и знают законодательство очень и очень неплохо. Сомневаются в доброчестности и в этических стандартах. Это ключевое", - рассказал Малюська.

Министр юстиции оценил петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием ликвидации Окружного административного суда как политическое обращение.

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"Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать в консультациях", - заявил Малюська.

Дело Окружного админсуда: что было до этого

28 октября в Офисе президента ответили на петицию о ликвидации Окружного административного суда города Киева, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов граждан Украины. Автор петиции обращался с просьбой к главе государства подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК, мотивируя это необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также свидетельством "глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений".

17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА). Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с главой ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате госвласти власти руководством ОАСК. Речь шла о Павле Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Сергее Остапце. 12 августа в Окружном админсуде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи - на рабочих местах.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить от судопроизводства председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Также ВСП вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два отказался удовлетворить. Решение ВСП касается заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, судей Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Игоря Качура и Владимира Келеберды.

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Автор: Александр Топчий