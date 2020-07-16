Зеленский: мы должны вернуть все наши территории

По словам президента, Украина делает все для наступления желаемого и справедливого мира в своем понимании.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина должна вернуть все временно оккупированные территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира, справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге", - заявил Зеленский.

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Президент констатировал, что Украина потеряла часть территории. "Мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость, чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным", - подчеркнул он.

Глава государства выразил убеждение, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае, "если все мы объединимся, так же, как и 30 лет назад".

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину на различных частях границы, даже одновременно.

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