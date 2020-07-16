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Зеленский: мы должны вернуть все наши территории

17:00, 16 июля 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира, справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге", - заявил Зеленский.

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Президент констатировал, что Украина потеряла часть территории. "Мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость, чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным", - подчеркнул он.

Глава государства выразил убеждение, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае, "если все мы объединимся, так же, как и 30 лет назад".

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину на различных частях границы, даже одновременно.

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