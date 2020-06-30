Украина призвала Европарламент осудить визит французских евродепутатов в Крым

Посол Украины Николай Точицкий подчеркнул, что организация визита французских депутатов в Крым является очередной попыткой России легитимизировать свои незаконные действия на украинской территории.

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий призывает Европейский парламент решительно осудить незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Россией Крыма.

Как говорится в сообщении на сайте Представительства Украины при Европейском Союзе, Точицкий обратился с письмом к президенту Европарламента Давиду Сассоли и председателю Комитета ЕП по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом решительно осудить и отреагировать должным образом на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым.

В частности, посол Украины отметил, что организация этого визита является очередной тщетной попыткой России легитимизировать свои незаконные действия на украинской территории, в частности проведение противоправного «голосования» о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Кроме того, такой визит отдельных французских евродепутатов не только нарушает законодательство Украины, но и противоречит официальной позиции Европейского Союза о безусловной поддержке территориальной целостности Украины.

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"С 2014 года Европейский Парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация с правами человека и милитаризация полуострова постоянно находятся в его повестке дня. Поэтому, я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику в отношении независимых стран", - подчеркнул Точицкий.

Как сообщал УНИАН, визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Крыма должна состояться с 30 июня по 2 июля.

В МИД призвали Францию отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов в оккупированный Крым.

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