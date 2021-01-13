Высокопоставленное лицо ВС РФ заставляло несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

Прокурорами Офиса генерального прокурора начато уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

По данным следствия, высокопоставленное лицо ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склоняло военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены.

«Угрожая применением военнослужащими Вооруженных сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта», - говорится в сообщении.

Максимальная санкция за совершение указанного особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Хронология оккупации Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юлия Янкевич