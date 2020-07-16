В МИД отреагировали на введенные российскими оккупантами ограничения на выезд из Крыма в Украину

Жители Крыма, которые отказались от получения паспорта РФ, считаются иностранцами и могут только уехать в Украину без возможности возвращения в Крым.

МИД осуждает введенные оккупационной администрацией Российской Федерации ограничения на выезд из Крыма в Украину граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает факты нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (Украина), вызванные введенными Российской Федерацией ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в заявлении.

В частности, сказано, что гражданам Украины, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя и которым оккупационной администрацией были незаконно и принудительно выданы российские паспорта, разрешен только одноразовый выезд за пределы временно оккупированной территории, чем ограничивается их право на свободу передвижения.

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"Жители Крыма, которые отказались от получения паспорта РФ, считаются иностранцами и могут только уехать без возможности возвращения в Крым. Такие ограничения, установленные российскими оккупационными властями, противоречат нормам международного права, в частности пункта 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, в котором четко прописано, что никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну", - отмечается в заявлении.

При этом оккупационными властями не вводились санитарные ограничения на сообщение с регионами самой РФ, которые существенно поражены COVID-19, в частности авиасообщение с Москвой не прекращалось. Также проводились массовые военные и пропагандистские мероприятия, включая обучение, боевую подготовку, строительство в районе бухты Омега и в аэропорту Бельбек, что стало центром распространения инфекции, парад по случаю 75-летия Победы 24 июня в Симферополе.

"Такой режим передвижения создает существенные препятствия для молодежи, выбирающей украинское высшее образование. Абитуриенты, которые выезжали на материковую часть Украины для сдачи экзаменов или подачи документов для поступления в высшие учебные заведения, а также родители, которые сопровождали, по возвращении в Крым и до окончания карантина не смогут оставить временно оккупированную территорию", - говорится в заявлении.

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В МИД уверены, что «очевидно, что введенные под предлогом борьбы с распространением новой коронавирусной болезни ограничения являются противоправными, искусственными и направленными на дальнейшую изоляцию временно оккупированных территорий от Украины, консолидацию оккупационного режима, продолжение дерзкого нарушения норм международного права».

"Ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова требует усиленного противодействия со стороны международного сообщества. РФ обязана выполнять нормы международного права, в том числе прекратить практику навязывания российского гражданства, обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий и прекратить дальнейшее наступление на права человека под предлогом карантинных мер", - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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