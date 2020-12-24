На сайте Офиса президента внесли поправки в заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большое строительство" главным позитивным событием года.

На сайте Офиса президента (ОП) исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большое строительство", инициированную президентом Владимиром Зеленским, главным позитивным событием года. В настоящее время там указано, что такое мнение высказали 11,3% граждан.

Читайте такжеСтроительство дорог в ходе "Большого строительства" украинцы назвали единственным положительным событием 2020 года – опросКак отмечается на сайте Офиса президента, новость содержит исправления – изменен заголовок, первый и второй абзацы. В ОП извиняются за неточность.

"По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как положительную. "Большое строительство" – единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в сообщении.

Перед этим ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС сообщил, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большое строительство" главным позитивным событием 2020 года.

В вою очередь научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в манипулировании их социологическими данными. Он сообщил, что на самом деле "Большое строительство" отметило лишь 11,3% опрошенных. Из этих 11,3% положительно его оценили 93%. По словам Гараня, таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента.

Отметим, что вчера были обнародованы результаты опроса общественного мнения, проведенного в начале декабря Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, согласно которым 93% украинцев положительно оценили факт строительства и ремонта дорог в 2020 году.

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Автор: УНИАН