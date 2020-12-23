По данным опроса общественного мнения, проведенного в начале декабря Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, 93% украинцев положительно оценили факт строительства и ремонта дорог в 2020 году.Читайте такжеУкраина надеется на американские инвестиции для развития транспорта

«Поддержка «Большого строительства» среди украинцев течение года не меняется. Если в сентябре «Большое строительство» одобряли (по опросу Киевского международного института социологии) 89,8% украинцев, то к концу года сторонников ремонта дорог стало на 3,2% больше», - сообщил Укравтодор о динамике изменения отношения населения Украины к восстановлению инфраструктуры.

Среди других значимых событий года украинцы также назвали пандемию коронавируса, войну на Донбассе, весенний карантин и повышение цен на товары и лекарства. Однако только строительство и ремонт дорог получили позитивную оценку. При 93% поддержки всего 4,8% опрошенных высказались негативно о «Большом строительстве».

Опрос проводился среди взрослого населения (18 лет и старше) с 5 до 13 декабря 2020 года в 131 населенном пункте во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Напомним, недавно глава Укравтодора Александр Кубраков представил план мегапроектов на период до 2025 года.

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Автор: УНИАН