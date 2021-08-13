Как отметил министр иностранных дел, Украина и Литва всегда будут стоять бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы.

13 августа в Литву прибыла гуманитарная помощь от Украины. Она поможет в сдерживании потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

По словам политика, у Литвы и Украины "одна колючая проволока на двоих", которая поможет им защищать свои государственные границы.

"В процессе исполнения поручения президента, первая партия украинской помощи прибыла в Литву. Украина и Литва всегда будут стоять бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одна колючая проволока на двоих", - написал Кулеба.

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Ранее УНИАН сообщал, что уже названа дата нового заседания СНБО, а также известен один из его вероятных вопросов.

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Автор: Полина Кузенко