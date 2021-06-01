С 1 июня 2020 года в Украине начали работать первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Один из народных депутатов уплатил 12 тысяч гривен штрафов за превышение скорости.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя первый год работы камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Могу сказать, что недавно мне звонил один из коллег Дениса Монастырского - не буду называть его фамилию - и рассказал, что уплатил 12 тысяч гривен за превышение скорости за городом, не зная, что так много камер», - сказал Геращенко.

Видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений ПДД: статистика

С 1 июня 2020 года в Украине заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры были установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

По состоянию на 13 мая 2021 года уже установили 92 комплекса фотовидеофиксации. До конца года в МВД запланировали установить около 400, а до 2024 года - 1,5 тыс.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк