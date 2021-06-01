Один из народных депутатов уплатил 12 тысяч гривен штрафов за превышение скорости.
Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя первый год работы камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
«Могу сказать, что недавно мне звонил один из коллег Дениса Монастырского - не буду называть его фамилию - и рассказал, что уплатил 12 тысяч гривен за превышение скорости за городом, не зная, что так много камер», - сказал Геращенко.
Видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений ПДД: статистика
С 1 июня 2020 года в Украине заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры были установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.
По состоянию на 13 мая 2021 года уже установили 92 комплекса фотовидеофиксации. До конца года в МВД запланировали установить около 400, а до 2024 года - 1,5 тыс.
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