У Зеленского рассказали, сколько обещаний было выполнено за год его нахождения у власти

Стефанчук перечислил выполненные властью обещания.

Команда президента Владимира Зеленского за первый год у власти выполнила около 20% предвыборных обещаний.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, избранный от президентской партии "Слуга народа", в эфире канала "Украина 24".

"Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. - он уже выполнил", - рассказал он.

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Как отметил первый вице-спикер Рады, "за первый год 20% - это неплохо".

"Далее будут сложные дела - это вопрос системных преобразований, вопросы экономических реформ. И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться - посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось", - добавил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, Зеленский продолжает оставаться политиком, который имеет самый высокий уровень доверия граждан - ему доверяют 44% украинцев.

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