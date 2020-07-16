Рада рассмотрела назначение нового главы НБУ (видео)

В рамках рассмотрения вопроса предполагается доклад представителя президента в парламенте, членов профильного комитета Верховной Рады, а также выступления народных депутатов.

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о назначении Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках рассмотрения вопроса предполагается доклад представителя президента в парламенте, членов профильного комитета Верховной Рады, а также выступления народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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