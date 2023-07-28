Бывшего заместителя руководителя Офиса президента обвиняют в использовании служебного положения в собственных целях.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) пригласило бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко прибыть для вручения протокола о совершении им ряда правонарушений, касающихся служебного положения в собственных целях.

Об этом сообщает НАПК. При этом отмечает, что речь идет о нарушениях, за которые предусмотрена административная ответственность. В НАПК говорят, что Тимошенко пообещал прибыть сегодня, 28 ноября, в 15:00, но не явился. Поэтому протокол будет отправлен ему для ознакомления по почте.

В НАПК отмечают, что во время проверки установлено, что чиновник использовал полномочия в личных интересах и нарушил ограничения, определенные антикоррупционным законодательством, насчет получения подарков.

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"Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес - оформление виз Тимошенко и его сыну", - сказано в сообщении.

Таким образом Тимошенко, используя свое служебное положение, получил разрешение на пересечение государственной границы своим подчиненным. Такие действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

"Кроме того, экс-чиновник в течение 2022 года трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, два раза из которых - вместе с женой и сыном. В своих объяснениях Тимошенко подтвердил, что действительно пользовался услугами отеля, однако не смог предоставить подтверждение факта оплаты проживания более чем на 45 тыс. грн", - сообщает НАПК.

Также речь идет о бесплатном использовании летом 2022 года Тимошенко в личных целях легкового автомобиля Porsche Taycan. "Выявлены обстоятельства, свидетельствующие об искусственном создании расчетных документов с целью скрыть факт бесплатного пользования транспортным средством. Общая сумма полученных Тимошенко бесплатных услуг по прокату стоимостного авто составила 122 тыс. грн", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что общая стоимость полученных Тимошенко в подарок услуг составила более 167 тыс. грн. Такие его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко. За указанные нарушения законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможно внесение лица в Реестр коррупционеров.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 24 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление Кирилла Тимошенко об увольнении с должности заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, сегодня, 28 июля, стало известно, что нардеп IX созыва Юрий Аристов получил меру пресечения от Печерского райсуда города Киева в виде личного обязательства. Его обвиняют во внесении ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

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