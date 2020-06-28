“Днепр без Филатова”: в городе состоялась акция против мэра (фото, видео)

Участники акции обнародовали обращение к Президенту Украины.

Антикоррупционная платформа “Днепр без коррупции” провела 28 июня, в День Конституции, автопробег “Днепр без Филатова”.

Участники обнародовали обращение к Президенту Украины, сообщает "9 канал".

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Как сообщается, в мероприятии приняли участие около пяти сотен днепрян: волонтеры, активисты, ветераны АТО и предприниматели.

Акция прошла под лозунгами “Днепр без Филатова” и “НЕТ парковочной мафии”. Недовольные люди требовали снятия Бориса Филатова с должности городского головы.

"Мы четко решили сказать "стоп" Борису Филатову. И Днепр должен быть без Филатова, без такого мэра, который ввергает наш город в такой хаос и разруху. Также мы будем обращаться к центральной власти, к Президенту нашей страны, чтобы он нам помог и освободил нас, наконец, от этого деспота, от этого казнокрада - Бориса Филатова", - заявил руководитель антикоррупционной платформы “Днепр без коррупции”, соорганизатор акции Денис Розов.

“На сегодняшний день всех горожан достала коррупция — коррупция всегда была, но в таких размерах воровство никогда ни при какой власти не наблюдалось фактически", - возмутился председатель ОО "Антикоррупционный правозащитный совет"Александр Снисар.

Одновременно с этим журналист и участник акции Александр Славный рассказал, что мэрия очень сильно закрыта от СМИ: "Есть много вопросов: миллионные растраты неизвестно на что, некачественный долгий ремонт набережной, некачественный долгий ремонт нового моста или, например, очень закрытая мэрия от журналистов - получить комментарий от мэра просто невозможно".

Участники акции также обнародовали обращение к Президенту Украины: "...мы, днепряне, вынуждены обратиться к вам публично, чтобы Конституция Украины и законы Украины в Днепре наконец-то начали действовать. Город Днепр превратился в резервацию, где правят беззаконие и тотальная коррупция, во главе которой стоит городской голова Борис Филатов и его подчиненные чиновники. Именно коррупционная деятельность чиновников поставила город Днепр на грань техногенной катастрофы, поэтому в любой момент проспект Яворницкого может превратиться в братскую могилу. Днепр - это город экономических и стратегических возможностей для Украины. Однако он превратился в город рейдерства и беззакония. За каденцию городского головы Бориса Филатова суммарный бюджет города составляет более 64 млрд гривень, однако эти средства тотально грабят... в частности, относительно капремонта Центрального моста следователями прокуратуры доказано присвоения средств должностными лицами в размере 29 млн гривень. На строительство уже потрачено более миллиарда гривень, а в результате в любой момент может сложиться, как карточный дом, 41 жилой и 21 нежилой дом", - возмутились днепряне.

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