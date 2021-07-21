Бывшего члена "Партии регионов" Вадима Новинского внесли в базу "Миротворец" как противника Православной церкви Украины.
Соответствующая информация появилась на сайте базы.
Новинского считают ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде "русского мира" от лица Украинской православной церкви Московского патриархата.
Бизнесмена назвали "агентом влияния РПЦ в Украине".
Читайте такжеКулеба: Украина не имеет будущего с РоссиейПолитик, говорится в профиле базы, руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межрелигиозной розни". Также подчеркивается, что он отрицает российскую агрессию.
"В политической среде имеет кличку "с*ка православная", – дополнили досье Новинского.
Новинский родился в России. Гражданство Украины получил в 2012 году. Авторы материала напомнили о причастности Новинского к разорению Николаевского судостроительного завода "Океан".
Кроме того, политик, по данным Генпрокуратуры, руководил кампанией против проукраинского крыла МП и при президентстве Януковича отвечал за изоляцию митрополита Владимира и его помощника Александра Драбинко.
Новинский сам публично выступал против предоставления ПЦУ автокефалии и отделения Украинской церкви от Москвы.
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