Политик "руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межрелигиозной вражды".

Бывшего члена "Партии регионов" Вадима Новинского внесли в базу "Миротворец" как противника Православной церкви Украины.

Соответствующая информация появилась на сайте базы.

Новинского считают ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде "русского мира" от лица Украинской православной церкви Московского патриархата.

Бизнесмена назвали "агентом влияния РПЦ в Украине".

Читайте такжеКулеба: Украина не имеет будущего с РоссиейПолитик, говорится в профиле базы, руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межрелигиозной розни". Также подчеркивается, что он отрицает российскую агрессию.

"В политической среде имеет кличку "с*ка православная", – дополнили досье Новинского.

Новинский родился в России. Гражданство Украины получил в 2012 году. Авторы материала напомнили о причастности Новинского к разорению Николаевского судостроительного завода "Океан".

Кроме того, политик, по данным Генпрокуратуры, руководил кампанией против проукраинского крыла МП и при президентстве Януковича отвечал за изоляцию митрополита Владимира и его помощника Александра Драбинко.

Новинский сам публично выступал против предоставления ПЦУ автокефалии и отделения Украинской церкви от Москвы.

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Автор: Яна Ставская