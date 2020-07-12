"Прыгал и махал руками перед Ермаком": Резников рассказал об истерике Суркова на встрече в Париже

Чиновник вспомнил о событиях 9 декабря 2019 года в Париже.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал об истерическом поведении экс-помощника президента РФ Владислава Суркова во время встречи лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря 2019 года.

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Как вспомнил в интервью «Главкому» чиновник, Сурков тогда прыгал и махал руками перед лицом Андрея Ермака – экс-помощника президента Украины.

«Суркова я в Париже видел только, когда тот нервничал, прыгал и махал руками перед лицом Андрея Ермака, а тот как удав сидел спокойно и продолжал общаться с французами и немцами», – рассказал Резников.

Отметим, сейчас «украинским направлением» политики РФ вместо Суркова занимается заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

Как сообщал УНИАН, ранее Резников допустил, что следующая встреча лидеров стран "нормандского формата" в Берлине может состояться в течение августа.

"Возможно, следующий Берлин уже как встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" по большому счету должен состояться после того, как будет понятно, что выполнен Париж (договоренности лидеров после саммита, который состоялся 9 декабря 2019 года - УНИАН)", – заявил Резников.

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