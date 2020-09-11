Делегацию возглавляет вице-премье по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации сегодня прибыл в Берлин, где должны состоятся переговоры делегаций стран - участниц «нормандского формата» на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Читайте такжеВстреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 11 сентября - ЗеленскийПо словам Ермака, украинская сторона в очередной раз подчеркивает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», – сказал руководитель Офиса президента.

Он отметил, что перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата», – подчеркнул Ермак.

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата":

26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон, от РФ - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.



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Автор: Константин Гончаров