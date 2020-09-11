Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации сегодня прибыл в Берлин, где должны состоятся переговоры делегаций стран - участниц «нормандского формата» на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Читайте такжеВстреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 11 сентября - ЗеленскийПо словам Ермака, украинская сторона в очередной раз подчеркивает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.
Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», – сказал руководитель Офиса президента.
Он отметил, что перемирие показало, что все возможно, если есть желание.
«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата», – подчеркнул Ермак.
Встреча советников лидеров стран "нормандского формата":
- 26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
- Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон, от РФ - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.
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