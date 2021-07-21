Тарас Загородний

На днях пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович отметился скандальным заявлением о том, что Украина переориентирует свои интересы на Восток, если Евросоюз и США захотят подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов. Правда, в украинском МИД поспешили заверить, что у нашего государства нет подобных планов.

В этот раз все случилось так, как это часто бывает у "слуг": задумка верная, но исполнение – идиотское. Украина далеко не в том положении, чтобы бросать подобные вызовы Соединенным Штатам и другим странам Запада. Во-первых, такой шантаж не пройдет. Во-вторых, это лишь даст возможность врагам Украины, которых предостаточно что в Штатах, что в европейских страна, активнее торпедировать наши позиции.

Безусловно, необходимость пересмотра отношения Украины и Запада в сторону более прагматичных назрела уже давно, но эта игра должна вестись тоньше. Да, Запад озвучивает к Украине слишком много претензий и необоснованных требований, но не понятно, в обмен на что мы это делаем. С Украиной Запад обращается, как с ребенком: ее постоянно одергивают и указывают, что она должна сделать, а чего делать нельзя. Но что нам будет за эту исполнительность?

Безусловно, необходимость пересмотра отношения Украины и Запада в сторону более прагматичных назрела уже давно, но эта игра должна вестись тоньше

Украина уже выполнила слишком много требований и "хотелок" Запада. Только посмотрите, даже кадровые решения относительно того, кого назначать на государственные должности, мы не принимаем сами – эти люди не назначаются без согласования с западными посольствами. Точно так же "борьба с коррупцией" в Украине идет полностью под контролем Запада, но при этом самой борьбы с этим явлением мы не видим. Последний пример - строительство "Северного потока-2", когда Украину де-факто кидают на деньги и существенно подрывают ее стратегическую стабильность и безопасность.

Сама идея Арестовича о возможном развороте Украину в сторону Востока, то есть Турции и стран Ближнего Востока, имеет рациональное зерно. Ведь сотрудничество с этими странами может принести Украине большую выгоду, поскольку Запад ведет двойную и достаточно лицемерную политику в отношении нашей страны: на словах он заявляет о своей поддержке Украины, но дальше слов дело не идет, при этом нас еще и делают виноватыми во всех бедах.

Сама идея Арестовича о возможном развороте Украину в сторону Востока, то есть Турции и стран Ближнего Востока, имеет рациональное зерно

Если говорить о Китае, то с ним несколько иная ситуация – с ним нужно играть осторожнее. Это связано с тем, что у Поднебесной свои требования. Так, например, если затеваются какие-то экономические и инфраструктурные проекты, то они полностью должны выполняться китайскими подрядчиками. И тогда в нашей стране ничего не останется, кроме государственного долга…

Украине нужно научиться торговаться, а не идти в лобовую атаку на Запад, тем более, накануне возможного визита Зеленского в Вашингтон.

Другой вопрос – занимает ли сама Украина правильную позицию, чтобы Запад вел себя с ней иначе, предлагает ли Украина Европе и США какие-то идеи и проекты, где бы было взаимовыгодно сотрудничать, проявляет ли она такие инициативы, которые бы позволили относиться к ней, как к равному партнеру.

Инфантильность – это большая проблема украинского руководства: оно всегда перепуганное и боится задавать вопросы. Пора сделать работу над ошибками и выяснить, что сделано, что работает, а что – нет. Например, нужно провести ревизию всех антикоррупционных органов и всего, что с этим связано. Также нужно потребовать экономических уступок, в первую очередь, от Евросоюза, который ведет по отношению к Украине колониальную политику: на европейском рынке нам позволяют продавать только зерно и продукцию низкой переработки, но при этом ничего не дают взамен, да и тот же закон о локализации производств активно торпедируют и не дают нам развиваться.

Украине пора учиться торговаться! При этом большая вина нашего руководства, которое никак не может сформулировать, чего мы, собственно, хотим.

Какой будет реакция Запада, если Украина продолжит озвучивать столь топорные заявления и будет пытаться шантажировать западные страны, как это сделал Арестович? На Западе люди культурные, и сразу они нас не пошлют. Но – они предпримут конкретные меры, чтобы поставить украинских политиков на место.

Украина должна быть готова к этому и наконец понять, что она – не сто долларов, чтобы нравиться всем.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт

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