У российского диктатора уверены, что визит президента США не повлияет на их внутреннюю политику.

В Кремле отреагировали на вчерашний визит президента США Джо Байдена в Украину.

Как сообщает пропагандистский ТАСС пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы не стало каким-то "экстраординарным событием".

"Я не думаю, что для нас визит президента США даже в Украину является каким-то таким из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику", - сказал Песков.

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Байден в Киеве 20 февраля: главные новости

Вчера, 20 февраля, Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с Джо Байденом, после чего заявил, что результат этого визита американского лидера станет ощутимым на поле боя.

При этом Байден объявил о дополнительной военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов. В новый пакет помощи от США вошли артиллерийские боеприпасы для РСЗО повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Зеленский назвал этот пакет однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов.

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