Виктор Андрусив отметил, что Украина получит все необходимое для победы.

Один из сильнейших шагов для победы Украины в войне с Российской Федерацией – секретный визит президента США Джо Байдена в Киев. Украина получит необходимое для победы.

"Это шаг в общей тенденции, суть которой заключается в следующем: Запад принял решение окончить эту войну победой Украины. То есть визит Байдена означает, что никаких корейских сценариев, каких-либо вспомогательных переговоров с Россией, кроме нашей победы не будет. Поэтому это для нас и для всего мира большой сигнал. Я убежден, что за этим шагом будет еще много важных. Этот год точно завершится нашей победой, это подтверждает визит президе нта США", - заявил бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в комментарии ТСН.

По его словам, на повестке дня у Украины - предоставление ВСУ дальнобойной артиллерии и самолетов.

Видео дня

"Я убежден, что этот визит является свидетельством того, что мы получим все необходимое. Возможно, это произойдет не так быстро, но если лидер свободного мира лично приехал в страну в войне, это значит, что он сделает все, чтобы эта страна победила", – отметил эксперт.

Секретный визит Байдена в Киев - что известно

20 февраля Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с Джо Байденом, после чего заявил, что результат этого визита американского лидера станет ощутимым на поле боя.

При этом Байден объявил о дополнительной военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов. В новый пакет помощи от США вошли артиллерийские боеприпасы для РСЗО повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные противотанковые ракетные комалексы "Джавелин".

Зеленский назвал этот пакет однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов.

Вас также могут заинтересовать новости: