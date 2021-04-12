14 июля 2020 года украинские парламентарии приняли закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Ожидалось, что такая инициатива выведет этот бизнес из тени и принесет дополнительные средства в бюджет.

С прошлого года азартные игры в Украине официально разрешены, а с февраля государство начало выдавать первые лицензии. Однако не все так просто…

С февраля первые участники рынка уже начали получать лицензии. Впрочем, оказалось, что изначальный закон, который позволит работать легально и без коррупции, довольно несовершенен. А большинство из тех, кто успел получить лицензию, запустились лишь номинально, но не реально.

Эксперты говорят, что вместо прозрачных и четких условий, которые развивали бы в Украине туристический бизнес и приносили доход в бюджет, инвесторы получили пробелы в законодательстве и полную неясность.

Майя Святашова, адвокат, директор юридического департамента ООО "Мультигейм Групп" объясняет, какие правила на сегодня установило государство для участников рынка азартных игр.

К примеру, стоимость лицензии обойдется от 23,6 млн гривен (для организации онлайн-покеру) и более 360 млн гривен – для открытия казино в Киеве.

По ее словам, сейчас у государства отсутствуют средства онлайн-мониторинга. По закону, на его запуск у власти есть два года. До введения системы мониторинга владелец игорного заведения вынужден платить тройную плату.

"Есть проблема и с налогообложением. К примеру, организаторы азартных игр платят налог на прибыль предприятий (Чнпп) в размере 18%, как и другие субъекты хозяйствования, также они платят налог на доход от игорного бизнеса. Кроме того игорный бизнес должен платить налог на доход (более известный, как GrossGamingRevenue или GGR) – 10 или 18% от дохода, причем эта сумма берется из общего дохода до исключения всех остальных налогов", - говорит эксперт.

"Не менее проблемным вопросом для участников рынка является требование по уплате организатором азартных игр 19,5% (налога на доходы физических лиц (18%) и 1,5% военного сбора) со всей суммы выигрыша игрока. То есть, в ситуации, когда игрок принесет в казино 1000 гривен, и выиграет ту же самую сумму – казино сможет выплатить игроку лишь 805 гривен. Конечно, было бы целесообразным облагать налогом лишь разницу между суммой выигрыша и размером совершенных ставок или установить необлагаемый лимит выигрыша" - говорит Александр Лысый, адвокат, юридический консультант ОО «ИКАР».

Поэтому, если добавить к этому будущие налоговые проверки игорных заведений (хотя стоило бы сначала не осуществлять налоговое давление на такие заведения) и постановление Нацбанка, которым установлены лимиты расчетов с физическими лицами до 50 тысяч гривен в день, проблема с кассовыми аппаратами (потому что участники рынка просто не понимают, какие кассовые аппараты устанавливать и каким образом они должны быть подключены в будущем к системе онлайн-мониторинга) – оказывается, что запустить рынок в Украине не так уж и просто.

К чести государства, там попытались изменить ситуацию. К примеру, Финансовый комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект 2713-д, который гарантирует снижение налоговых ставок для игорного бизнеса.

Тем не менее вопрос отложили.

По словам Майи Святашовой, чтобы рынок начал работу, а денежные средства операторов начали поступать в Государственный бюджет, государству крайне необходимо: внести изменения в налоговое законодательство и разработать четкие, прозрачные условия для налогообложения организаторов азартных игр; отменить тройной размер оплаты за определенные виды лицензий, поскольку налоговые поступления будут значительными; освободить от налогообложения доходы физических лиц-игроков в виде выигрышей (призов) в азартных играх, сумма которых не превышает определенной суммы; установить мораторий на проведение проверок организаторов азартных игр в 2 года для того, чтобы не блокировать развитие отрасли значительным государственным контролем и штрафными санкциями, поскольку отрасль жестко контролируется специализированным государственным органом – Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей.

Пока государство не решит эту проблему – ждать крупных инвесторов или доходов в бюджет нельзя.

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Автор: Иван Бойко