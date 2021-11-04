До сегодняшнего дня в сессионном зале на фоне политический стратей к неприличным жестам прибегали множество нардепов.

Народный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест рукой. Это произошло во время заседания парламента.

В частности он повернулся к президент и показал ему поднятый средний палец.

Однако Лерос не был первым, кто "прославился" таким образом. Время от времени в Верховной Раде и не только к таким жестам прибегали и другие политики.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич - депутатам

В частности, в прошлом году мэр Николаева Александр Сенкевич показал средний палец во время спора с одним из депутатов горсовета. "Может, мне нужно изменить язык, которым я в этот микрофон вещаю? Может, нужно изменить какую-то манеру изложения? Может нужно посадить возле себя сурдопереводчика?" – сказал Сенкевич, начав показывать разные жесты, в том числе и средний палец.

Шевченко с рисунком среднего пальца в Раде

Также в прошлом году нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, принимавший участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском телевидении, принес в Раду изображение руки с поднятым средним пальцем.

Пашинский - депутатам Рады

А в 2016 году тогдашний нардеп от "Народного фронта", глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский показал средний палец, однако кому был адресован этот жест осталось неизвестным.

Олег Царев - Олегу Ляшко

В 2014 году нардеп Олег Царев во время выступления в Раде Олега Ляшко показал ему средний палец. Инцидент произошел, когда Ляшко с трибуны заявил, что Царев не имеет права находиться в Раде и быть народным депутатом, так как он является "ставленником России и сторонником сепаратизма".

Медяник - другому депутату

В 2013 году тогдашний нардеп от Партии регионов Владимир Медяник показал средний палец своему коллеге из оппозиции, когда тот пытался записать на видео "кнопкодавство".

Каплиенко - депутатам из БЮТ

В 2012 году заместитель председателя депутатской группы "Реформы ради будущего" Владимир Каплиенко на заседании Верховной Рады показал своим коллегам из БЮТ средний палец. Как позде объяснил нардеп, это произошло из-за того, что в его адрес со стороны оппонентов звучали оскорбления. По словам Каплиенко, его жест означал следующее: "Уважаемые коллеги, пожалуйста, заткнитесь, нельзя так говорить".

Балицкий - фотографу Анне Грабарской

Неприличные жесты депутаты показывали и журналистам. В частности, в 2016 году нардеп Евгений Балицкий показал средний палец фотографу общественного движения "Чесно" Анне Грабарской прямо в сессионном зале.

Савченко - депутатам

Также неприличным жестом в свое время отличилась скандальная Надежда Савченко. Будучи нардепом она также поднимала средний палец в сессионном зале.

Почему средний палец стал неприличным жестом

Известный интеллектуал прибегает к знакомому всем жесту, выражая таким образом недовольство высказываниями политика-пустобреха. Он демонстрирует средний палец и заявляет: "Вот это – большой демагог!"

Эта история имела место в Афинах в четвертом веке до нашей эры: таким образом в изложении историков более поздней эпохи философ Диоген, не стесняясь в выражениях, описал свое отношение к оратору Демосфену.

Получается, что средний палец, выставляемый вперед при остальных пальцах, прижатых к ладони, является символом оскорбления и уничижения уже больше двух тысячелетий.

У древних римлян было особое название для этого жеста: "digitus impudicus", то есть бесстыдный, непристойный или оскорбительный палец.

Историки продолжают спорить о происхождении этого жеста, но наиболее распространенная легенда говорит о том, что впервые его применили во время битвы при Азенкуре в 1415 году.

Хотя средний палец исторически и символизировал фаллос, он уже потерял свое первоначальное значение и больше не воспринимается как нечто непристойное, считает Айра Роббинс, профессор права Вашингтонского университета, изучавший роль жеста в истории уголовной юриспруденции.

"Это не проявление похотливого интереса, - уверяет эксперт. – Этот жест укоренился в повседневной жизни – как в нашей стране, так и в других. Он означает очень много других вещей – протест, злобу, волнение. Это уже не просто фаллос", пишет Би-би-си.

Автор: Виолетта Орлова