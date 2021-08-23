Анджей Дуда заявил, что Украина нуждается сегодня в чрезвычайной международной солидарности.

Президент Польши Анджей Дуда предупреждает международное сообщество, чтобы оно не оставило Украину наедине с российской угрозой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда заявил во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы" по деоккупации полуострова в Киеве.

Он заявил, что поляки понимают страдания украинцев, и заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Польши.

"В нашей стране слово "солидарность" имеет особую силу. Украина нуждается сегодня в чрезвычайной международной солидарности", - заявил Дуда.

Президент Польши считает, что саммит "Крымской платформы" свидетельствует о непризнании противозаконной оккупации и аннексии Крыма Россией.

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"Мы понимаем, что значит, когда нас покидают союзники в момент угрозы. Знаем, как болит равнодушие союзников. Сами мы это чувствовали в 1945 году, когда наши бывшие союзники предали нас, договариваясь со Сталиным. Оставили нас в советской зоне влияния за железным занавесом", - сказал Дуда.

"Сегодняшняя встреча для нас является возможностью, чтобы четко сказать, что нам не безразлично в вопросе Крыма. Никто из нас не будет равнодушным в деле топтания международного права и территориальной целостности Украины. Не будем также равнодушными к бесправным арестам, депортациям, пыткам, нечеловеческому поведению, лишению (крымчан) имущества, дискриминации по национальности, происхождению и вере", - сказал Дуда.

Он подчеркнул, Крым - это Украина, и заявил, что он не соглашается с другими трактовками.

Инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве сегодня, 23 августа. Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в нем будут принимать представители более 40 стран и международных организаций.

Автор: Виталий Саенко