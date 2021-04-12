По словам пресс-секретаря президента, Киев движется к миру дипломатическими способами.

Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

Читайте такжеВ ОБСЕ осудили стягивание войск России к границе Украины: деталиТакое заявление сделала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом».

По ее словам, Киев намерен достичь мира только путем переговоров, это стойкое убеждение команды президента.

Мендель отметила, что поэтому Украина добивается переговоров «нормандского формата» и двигается к миру всеми возможными дипломатическими способами.

«Но другое дело – это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы», – сказала пресс-секретарь.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

Главные новости Украины и мира на утро 12 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц