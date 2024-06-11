Он подчеркнул, что Евросоюз нужен всем европейцам без исключения.

Президент Владимир Зеленский уверен, что наступит время, когда Беларусь будет свободной страной и частью европейского сообщества.

Об этом глава государства заявил во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 сегодня в Берлине. По его словам, как бы ни менялись политические настроения в Европе, факт нашей реальности таков: Евросоюз нужен всем европейцам без исключения.

"Каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы и хочет жить - как мы - жить в мире. Украинцы - такая нация. Как и наши соседи в Молдове, и народ Грузии, и государства Балкан и другие, кто уважает Европу, свободу и верховенство права. Обязательно наступит и время свободной Беларуси - Беларуси в Европе", - подчеркнул президент.

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Обстановка в Беларуси

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в случае проблемных ситуаций не сможет полагаться на своих граждан.

"Лукашенко постоянно подчеркивает, что в случае какой-то проблемной ситуации, придется раздавать оружие гражданам. Но он прекрасно понимает, что если просто начнет раздавать оружие, создаст какое-то народное ополчение, то вообще не факт, что эти граждане не вернут это оружие против самого Лукашенко. Ему это вообще невыгодно. Я отслеживаю всю официальную хронику белорусского диктатора. Я вижу, что эта идея ему вообще не нравится", - отметил эксперт.

По его словам, Лукашенко больше рассчитывает на военнослужащих ОМОН, КГБ, а не на простых людей, ведь понимает, что они могут повернуть оружие против него. Ступак заверил, что президент Беларуси не доверяет своему народу после 2020 года, когда он едва не потерял свою власть.

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