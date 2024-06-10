В случае критической ситуации граждане Беларуси, скорее всего, не поддержат Лукашенко, отмечает эксперт.

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в случае проблемных ситуаций не сможет полагаться на своих граждан.

"Лукашенко постоянно подчеркивает, что в случае какой-то проблемной ситуации, придется раздавать оружие гражданам. Но он прекрасно понимает, что если просто начнет раздавать оружие, создаст какое-то народное ополчение, то вообще не факт, что эти граждане не развернут это оружие против самого Лукашенко. Ему это вообще невыгодно. Я отслеживаю всю официальную хронику белорусского диктатора. Я вижу, что эта идея ему вообще не нравится", - отметил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, Лукашенко больше рассчитывает на военнослужащих ОМОН, КГБ, а не на простых людей, ведь понимает, что они могут вернуть оружие против него. Ступак заверил, что президент Беларуси не доверяет своему народу после 2020 года, когда он едва не потерял свою власть.

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Относительно продвижения белорусских войск, эксперт отметил, что их количества для этого недостаточно.

"Белорусских войск мало, они не многочисленны. Хотя мы не можем недооценивать. Действительно, там есть определенное число военнослужащих. Но последний раз они получали опыт во времена афганской кампании. Сейчас этого опыта у них нет. Они пытаются активно научиться у россиян, вагнеровцы их учат. Однако опыт теоретический и практический, это разные понятия", - подчеркнул он.

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Ранее военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси боится ударов ВСУ по НПЗ, поэтому может пугать "Искандерами".

"Сейчас на белорусском бензине, дизеле и авиационном керосине движется по земле и летает в воздухе российская техника. Поэтому Лукашенко правильно боится ударов, в частности, по этим двум НПЗ. Поэтому будет пытаться пугать наличием у себя "Искандеров", - объяснил он.

В свою очередь военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что Александр Лукашенко своими заявлениями об угрозе из НАТО нагнетает ситуацию в пользу российского диктатора Владимира Путина.

"Лукашенко говорит, что вроде как дроны из Литвы летят по Минску. Это такие сигналы, мол, уменьшайте поддержку Украины, давайте о чем-то договариваться. Поскольку РФ может распространить ядерное оружие. Это сценарий такого "плана Б" от Путина: если в Украине что-то идет не по плану, надо распространить на Литву и шантажировать Запад", - отметил эксперт.

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