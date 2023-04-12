Президент успокоил, что никакой руины в Украине не будет.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что российские активы должны пойти на восстановление Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении, которое опубликовал в Telegram вечером 12 апреля.

"Только что принял участие во встрече специального формата поддержки Украины финансового. Это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий - наших партнеров, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институтов: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития", - отметил Зеленский.

Он добавил, что темой встречи стало, прежде всего, восстановление.

"Восстановление нашей страны после боевых действий. Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять устойчивость Украины, нашу финансовую стабильность. Призвал быть более активными, чтобы Украина могла быть более активной в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "никакой руины в Украине не будет".

"Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста. Тем более, что мир знает решение - относительно активов России, российских чиновников, олигархов, которые богатели, пока их государство становилось террористом. Все эти активы должны пойти на компенсацию убытков тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора", - подчеркнул президент.

Главные заявления Зеленского 12 апреля

Напомним, что сегодня президент Украины отметился несколькими "мощными" заявлениями во время своих обращений к украинской нации.

В частности, лидер государства прокомментировал жестокую казнь украинского военнопленного, которому отрезали еще живым голову оккупанты. Он подчеркнул, что Украина не простит и не забудет об убийцах.

Также сегодня лидер государства инициировал прекращение договоренности с правительством Беларуси по соблюдению гостайн. Соответствующий закон Зеленский зарегистрировал в парламенте.

Вас также могут заинтересовать новости: