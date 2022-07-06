Подозреваемый занимает псевдодолжность заместителя председателя "правительства Херсонской области".

Генеральным прокурором подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, с 12 марта подозреваемый постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Народный депутат Украины публично выражал поддержку действий и решений представителей оккупационной власти по интеграции временно оккупированных территорий и области в РФ. Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйствования региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый занял административную псевдодолжность в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе – заместителя председателя "правительства Херсонской области".

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля стало известно об исключении народного депутата Украины Алексея Ковалева из фракции "Слуга народа". Ковалев был избран в парламент в избирательном округе №186 (Херсонская область) как выдвиженец "СН". Перед этим в апреле фракция "СН" приостановила членство Ковалева и обратилась к правоохранителям с просьбой проверить его сотрудничестве с врагом на оккупированной части Херсонской области.

В апреле против Ковалева было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. По данным следствия, подконтрольные ему предприятия поставляли пищевую продукцию в Крыму с последующей реализацией на территории РФ, а также завозили в Херсонскую область горюче-смазочные материалы с полуострова.

Также депутат обеспечивал размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольном ему санатория в городе Голая Пристань Херсонской области. А на своей странице в одной из социальных сетей Ковалев рассказывал, что сотрудничает с оккупантами.

4 июля стало известно, что Ковалев стал "заместителем председателя" так называемого "правительства", созданного оккупантами в Херсонской области, и отвечает за сельское хозяйство.

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