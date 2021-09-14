Некоторым народным избранникам хватает зарплаты, а некоторые признаются, что "дергают" деньги из заначки.

Журналисты спросили народных депутатов, сколько им нужно денег для комфортной жизни в Киеве.

Соответствующее видео "Громадське" опубликовало на своей странице в Facebook.

Так, Михаил Радуцкий рассказал, что "предела прекрасному нет", но на сегодня у них на двоих с женой есть 120-125 тыс. грн.

Читайте такжеЗаконопроект об олигархах может рассматриваться и после направления в Венецианскую комиссию-РазумковКира Рудик из "Голоса" сказала, что пока ей хватает зарплаты, но все-таки в "кубышку" (сумка для денег, кошелек, - УНИАН.) приходится залезать. Речь идет о сумме примерно в 2 тысячи долларов.

Илья Кива из ОПЗЖ сказал, что это провокационный вопрос: "Мне хватает моей зарплаты, которую дает государство. Но на самом деле люди созданы из греха и порока, поэтому сколько денег ни давай, все равно будет мало... Поэтому сколько Господь дает - я ему благодарен".

На это журналистка поинтересовалась: "А сколько Господь дает?".

"Ой, каждый раз по-разному. Это зависит от того, был я хорошим дядей в этом году или нет... Он дает мне зарплату народного депутата Украины", - уклонился от прямого ответа Кива.

Как сообщали СМИ, нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко и один из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук заработали больше всего денег среди своих коллег за время работы Рады текущего созыва. Так, с 29 августа 2019 года по 31 июля 2021-го Порошенко, представляющий "Европейскую солидарность", получил 1 039 744 гривень. В свою очередь Медведчук заработал за этот период 1 031 659 гривень. Далее в списке идет Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 956 723 гривень. Соратник Медведчука по ОПЗЖ Юрий Бойко заработал 899 112 гривень, а глава "Слуг народа" в парламенте Давид Арахамия получил 897 049 гривень.

Меньше всего среди лидеров партий получила Кира Рудик из "Голоса" - 864 040 гривень.

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Автор: Ольга Робейко