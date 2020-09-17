Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Читайте такжеНАБУ обвинило Венедиктову в манипуляциях по трем делам, в том числе по ЮрченкоОб этом сегодня со ссылкой на собственные источники сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram-канале.
"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", – говорится в сообщении.
Между тем, 15 сентября Венедиктова говорила о недостаточности доказательств, чтобы подписать подозрение Юрченко. Генпрокурор отмечала, что получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства.
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