Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Читайте такжеНАБУ обвинило Венедиктову в манипуляциях по трем делам, в том числе по ЮрченкоОб этом сегодня со ссылкой на собственные источники сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram-канале.

"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", – говорится в сообщении.

Между тем, 15 сентября Венедиктова говорила о недостаточности доказательств, чтобы подписать подозрение Юрченко. Генпрокурор отмечала, что получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства.

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Автор: УНИАН