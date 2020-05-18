Нардеп Светличная: Должны работать законы, и тогда «инвестиционные няни» не нужны

По мнению нардепа, в «ручном режиме» управлять государством невозможно, в то же время если в государстве работают законы, то инвестор будет заинтересован в развитии своего бизнеса в Украине.

Инвестиционные няни не нужны, если работают законы. Об этом заявила народный депутат Юлия Светличная в интервью одному из СМИ. По ее мнению, главное - что гарантирует государство.

« Если гарантии на уровне государства соблюдены, если есть четкие правила, внятные законы которые исполняются, то не нужны никакие «инвестиционные няни», не нужно бегать за каждым инвестором или бизнесменом и решать проблемы, связанные с судами, облэнерго, фискальной службой, таможенной службой», – отметила Светличная.

По мнению нардепа, в ручном режиме управлять государством невозможно, в то же время если в государстве работают законы, то инвестор будет заинтересован в развитии своего бизнеса в Украине.

«Все должно работать в комплексе и тогда инвестор будет заходить на любую территорию, вне зависимости от того, это Запад или Восток, областной или районный центр», –подчеркнула Светличная.

По мнению Светличной, иностранных инвесторов более всего тревожит неопределенность и непредсказуемость смены условий в Украине.

Как сообщалось, 15 марта Юлия Светличная была официально избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах. За неё проголосовали 30 тыс. 194 избирателей, что составляет 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании на округе №179. В данный округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.