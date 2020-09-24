В Киеве массово закрывают заводы, и все это происходит не из-за пандемии коронавируса. Столичные власти абсолютно не поддерживают производства. Предприятие «Магистраль» производит качественную технику и значительно дешевле иностранных конкурентов. Однако государство покупает косилки в Италии, а отечественное предприятие «стоит».

Об этом заявил народный депутат от «Батьківщини» Алексей Кучеренко после встречи с трудовым коллективом ООО «Магистраль», передает пресс-служба партии.

Работники предприятия обратили внимание, что в 2019 году импорт техники для сельского хозяйства Украины составил $769,2 млн, а это на 17% меньше, чем в 2018 г. Например, косилки Украина в позапрошлом году покупала в Италии – на сумму $11,5 млн, США – на $6,2 млн, Польше – на $5,4 млн. и Венгрии – на $4,5 млн.

«Следует комплексно подходить к решению проблем массового уничтожения столичных заводов. Этот аспект учтен в моей программе развития Киева. Чем смогу, обязательно помогу», – отметил политик.

Напомним, что Киевский механический завод «Магистраль» им. М.П. Шульгина» основан в 1946 году. Завод специализируется на производстве машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства; плит, листов, труб и профилей из пластмасс; подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования; машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; прочих машин и оборудования специального назначения, н.в.и.в; кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

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Автор: УНИАН