Досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор, о чем и сообщила СБУ в своем пресс-релизе.

Дела о государственной измене против народного депутата Евгения Шевченко не существует. С помощью этого "фейка" нардеп пытался поднять свой авторитет после провальных переговоров с белорусскими энергетиками.

Об этом написал в Facebook директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

"Выходит, что Шевченко зачем-то придумал дело о госизмене. Какую цель преследует нардеп? Дело в том, что в ноябре украинская сторона заключила соглашение с Беларусью о поставках электроэнергии. Эта договоренность должна помочь Украине пройти нынешний сезон, который является сложнейшим для всей Европы, без веерных отключений света и перепадов в поставках тепла", - напомнил эксперт.

Он добавил, что свою небольшую долю в контракте получила компания из орбиты Шевченко, "Электро комьюнити".

"На днях Шевченко посетил Беларусь с целью оформить себе под ёлку приятный подарок. Несмотря на существующую украино-белорусскую договоренность, он предложил белорусам изменить условия контракта и с нового года значительно увеличить долю "Электро комьюнити". У Лукашенко вежливо отказались, объяснив, что контракт с Украиной уж заключен, и менять его условия нельзя", - поделился информацией Миселюк.

По его словам, из проваленных переговоров Шевченко попытался извлечь политические дивиденды. Нардеп дал интервью, где рассказал, что его обвиняют в продвижении "русского мира" в Украине, тогда как Беларусь он посетил для того, чтобы защитить "Энергоатом" от фирм-прокладок. Он добавил, что против него развернули репрессии, сопоставимые по масштабу лишь с громкими делами против Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

"Почему народный депутат лично занимается вопросами поставки электроэнергии из-за рубежа? Какое отношение он вообще имеет к "Энергоатому" и компаниям из энергетической сферы? Ответ на эти вопросы может быть только один – Шевченко имеет в энергетике собственные интересы, и за партнерство с Беларусью он ратует не бескорыстно", - заметил Миселюк.

Он объяснил, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор, о чем и сообщило СБУ в своем пресс-релизе.

"Дела о госизмене по щелчку пальца не открываются. Так что своими заявлениями Шевченко только посмешил всех, кто хоть немного разбираются в теме", - констатировал эксперт.