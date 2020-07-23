Нардеп Дубинский обвинил АМКУ в "сливе" дела против табачной компании "Тедис"

Табачная компания "Тедис" была основана еще во времена Януковича, напомнил нардеп.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что Антимонопольный комитет Украины "сливает" дело против табачной компании "Тедис Украина", которую оштрафовали на 6,5 млрд грн за создание монополии на рынке.

Об этом он рассказал перед заседанием суда по делу 23 июля, которое перенесли на конец июля, передает ТСН.

"6,5 млрд грн – колоссальный штраф за злоупотребление монопольным положением на табачном рынке. И вот Антимонопольный комитет, который уже имеет это решение и он имеет решение суда о наложении ареста на счета компании "Тедис", не идет с этим решением в исполнительную службу и не выполняет это решение. То есть арест наложен, и Антимонопольный комитет делает все, чтобы этот арест не был наложен. Более того – это сейчас мы будем на Апелляционном заседании и эта апелляция – юристы АМКУ очень не хотели ее посещать. Они здесь только потому, что мы вместе с вами здесь. Во-первых. Во-вторых, эта апелляция назначена за 4 дня после подачи апелляционной жалобы – а, как вы понимаете, только почта идет 5 дней. А юристы АМКУ уже знают, что эта апелляция есть. То есть им кто-то сообщил об этом. Или это договоренность, если это договоренность – мы будем видеть сейчас "слив" 6,5 млрд, которые должны были поступить в украинский бюджет. Это безобразие, которое мы должны прекратить", - заявил нардеп.

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Дубинский также выдвинул предположение, что это происходит потому, что так называемыми "теневыми" владельцами табачной компании "Тедис Украина" сейчас являются представители новой власти, поскольку по-другому желание АМКУ не выигрывать дело объяснить нельзя.

"После 2014 года Кауфман и Грановский (одесские бизнесмены – Ред.) остались, а так называемыми "теневыми" хозяевами этого бизнеса стал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Администрации президента Порошенко господин Ложкин, которые контролировали эту корпорацию. Сейчас Кауфман и Грановский остаются, а кто-то наверное другой причастен к новой власти может уже стоять за ними, потому что такую скорость в назначении судебных разбирательств, такое желание Антимонопольного комитета не выигрывать это дело и не привлекать к ответственности торговый дом "Тедис" объяснить по-другому нельзя", - считает народный избранник.

Он также отмечает, что компания "Тедис" - это структура, которая была основана еще во времена Януковича и существовала именно для того, чтобы прибыль от табачного бизнеса оседала не на табачных корпорациях, которые бы должны были платить с этого налоги, а чтобы табачные компании продавали с минимальной наценкой свои сигареты торговому дому, акционерами которого в свое время были Кауфман, Грановский – это одесские бизнесмены. А также младшие партнеры Януковича и российские вооруженные бизнесмены.

Напомним, сегодня, 23 июля, Северный апелляционный хозяйственный суд перенес заседание по табачному делу на 29 июля из-за того, что апелляцию "Тедиса" объединили в одно производство с жалобой АМКУ.

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