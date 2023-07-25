Заявление датировано сегодняшним числом.

В Верховную Раду поступило заявление от нардепа партии "Слуга народа" Юрия Аристова, который попал в скандал с отдыхом на Мальдивах, о сложении им депутатских полномочий.

Как сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, документ рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Заявление датировано сегодняшним числом.

"В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины и пунктом 1 статьи 4 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины", - сказано в заявлении.

Видео дня

Как сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, вопрос о лишении Аристова депутатских полномочий будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

Скандал с нардепом Аристовым - детали

Нардеп от "Слуги народа"Юрий Аристов, отвечающий за нацбезопасность, "засветился" на Мальдивах. Журналисты "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщают, что Аристов был замечен в середине июля в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Отель расположен на частном острове Итхаафуши на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь там варьирует от 100 тысяч грн. Журналисты издания позвонили в этот отель, и работники курорта подтвердили, что нардеп действительно был там, но уже выселился.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленного прекращения членства во фракции нардепа.Также Арахамия анонсировал расследование и сообщил, что запросит все документы на командировку, чтобы проверить всю информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: