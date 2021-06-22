Предлагаемая амнистия не предусматривает никаких преимуществ для тех, кто все время добросовестно платил налоги, отметил политик.

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии. Согласно ему, почти все сбережения украинцев квалифицируются как нелегальные. Таким образом, граждане априори считаются преступниками. Это является прямым нарушением конституционных прав украинцев. Налоговая амнистия должна быть беспроцентной, а государство должно создать действенные стимулы, чтобы граждане выводили свои деньги из тени и вкладывали в реальный сектор экономики.

Об этом заявил лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ», народный депутат Игорь Палица.

Как известно, 15 июня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5153. Он предусматривает проведение налоговой амнистии для всей страны. Фактически, речь идет о подаче нулевой декларации, в которой нужно будет указать собственные активы и уплатить за них налог.

"Власть считает украинцев преступниками! По новому закону о налоговой амнистии, почти все сбережения граждан квалифицируются как нелегальные и требуют налогообложения. Это в то время, как люди работают на двух-трех работах, чтобы прокормить семью, и ежедневно платят налоги! Новый закон фактически вводит презумпцию виновности, грубо нарушает конституционные права граждан! При этом государство не гарантирует ни конфиденциальности информации о гражданах, ни иммунитета от расследований правоохранителей», — отметил Палица.

По словам лидера партии «ЗА МАЙБУТНЄ», крайне циничным является то, что предлагаемая амнистия не предусматривает никаких преимуществ для тех, кто все время добросовестно платил налоги. Задекларировать законно облагаемые налогом активы законопроект возможности не предоставляет.

Как отметил Палица, партия «ЗА МАЙБУТНЄ» предлагает провести беспроцентную налоговую амнистию. Граждане должны просто задекларировать имеющиеся сбережения.

«Мы выступаем за безусловную и беспроцентную амнистию средств граждан. Бесспорно, при четких государственных гарантий — как в отношении надежности инвестирования амнистированных средств, так и конфиденциальности информации», — подчеркнул Палица.

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Автор: Григорий Бондарь