Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине необходимо принять закон, который урегулирует правовой статус национальных меньшинств.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на совещании по урегулированию правового статуса национальных меньшинств под председательством главы государства.
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"Украина как государство проявляет уважение к традициям и культурным ценностям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, живущим на ее территории, и должна принять новый закон, который урегулирует защиту их самобытности и равноправия", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что урегулирование статуса нацменьшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Также, по словам президента, соответствующая законодательная инициатива сделает равноправными нацменьшинства в Украине.
"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - подчеркнул Зеленский.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
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