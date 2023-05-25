Народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин до сих пор не понес ответственности за сотрудничество с оккупационными властями Крыма. В 2020 году он составил доверенность на продажу принадлежащей ему квартиры по законам России на свою тетю, которая является членом партии Единая Россия и депутатом оккупационного "парламента" Крыма, что является нарушением украинского законодательства и может квалифицироваться как коллаборационизм. Издание "Апостроф" напомнило об этом в связи с недавней информацией о национализации имущества Владимира Зеленского и других граждан Украины в Крыму.
Как стало известно в январе 2023 года, Безгин предоставил доверенность своей тете Галине Герасимовой на продажу жилья, которое ему досталось в наследство от родственников - это квартира в Евпатории. "Согласно выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество, который публиковался ранее в СМИ, Виталий Безгин владел долей в праве собственности на недвижимое имущество, а именно квартиры общей площадью 59.4 кв м в Евпатории после того, как приобрел наследство от своих бабушки и дедушки. Потом, уже будучи народным депутатом, он решил, что квартиру следует продать. И для этого задействовал своих родственников в Крыму. К слову, согласно опубликованным данным, российские паспорта есть и у его сестры Елены Безгиной, и у родителей - Натальи и Юрия Безгиных", - говорится в статье. На время заключения доверенности, Герасимова была и продолжает быть членом политической партии "Единая Россия" и депутатом крымского "парламента". Буквально накануне она рассказывала об" успехах благоустройства и нерешенных проблемах "Евпатории в интервью пропагандистскому изданию"Спутник".
"Квартиру продали по законам России, о чем свидетельствует соответствующая опубликованная выписка из российского реестра. Таким образом, народный депутат Безгин фактически признал российское законодательство в Крыму и совершил правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, а именно: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии)", - говорится в материале.
Впрочем, отмечают журналисты, Безгин так и не стал предметом глубокого расследования, несмотря на то, что прямо признал суверенитет России над оккупированным Крымом. "Он оправдывался, что получил наследство от бабушки и дедушки, которые умерли уже после начала оккупации - а потому якобы по согласованию с Нацагентством предотвращения коррупции - решил, что предоставление доверенности депутату от "Единой России" будет единственно правильным решением ситуации"- напомнили авторы.
Впрочем, Нацагентство никогда так и не подтверждало, что якобы согласовало Безгину коллаборацию с оккупационным режимом. Более того, во всех разъяснениях этого органа прямо указано, что продажа имущества вне правил украинского законодательства является ничтожной. Соответственно, в декларации должны вноситься квартиры и машины с крымской регистрацией. Зато очевидно, что даже уплата нотариальной пошлины за регистрацию доверенности - это уже преступление по финансированию оккупанта и его террористической деятельности, пишет издание.
Издание пишет, что эксперты постоянно говорят о ничтожности решений оккупационного правительства и отсутствии оснований для совершения каких-либо сделок с российскими властями, ведь после деоккупации полуострова, как и других захваченных Россией территорий, там будут действовать законы и право собственности, закрепленное именно в украинских реестрах. Чтобы выполнить требования украинского законодательства и пройти процедуру продажи крымского имущества так, чтобы его признала Украина, - следует подписывать соглашение на территории, подконтрольной правительству.
"Десятки тысяч украинских граждан и организаций, включая президента Зеленского и Меджлиса крымскотатарского народа, решили не придумывать обходных путей и ни одним способом не идти на сотрудничество с врагом. Но некоторые представители парламента, такие как Виталий Безгин, очевидно считают себя выше установленных в стране правил. А вот почему "слуга" до сих пор не понес ответственность согласно украинским законам - вопрос в правоохранительные органы", - резюмируют авторы.