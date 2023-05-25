Впрочем, отмечают журналисты, Безгин так и не стал предметом глубокого расследования, несмотря на то, что прямо признал суверенитет России над оккупированным Крымом.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин до сих пор не понес ответственности за сотрудничество с оккупационными властями Крыма. В 2020 году он составил доверенность на продажу принадлежащей ему квартиры по законам России на свою тетю, которая является членом партии Единая Россия и депутатом оккупационного "парламента" Крыма, что является нарушением украинского законодательства и может квалифицироваться как коллаборационизм. Издание "Апостроф" напомнило об этом в связи с недавней информацией о национализации имущества Владимира Зеленского и других граждан Украины в Крыму.

Как стало известно в январе 2023 года, Безгин предоставил доверенность своей тете Галине Герасимовой на продажу жилья, которое ему досталось в наследство от родственников - это квартира в Евпатории. "Согласно выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество, который публиковался ранее в СМИ, Виталий Безгин владел долей в праве собственности на недвижимое имущество, а именно квартиры общей площадью 59.4 кв м в Евпатории после того, как приобрел наследство от своих бабушки и дедушки. Потом, уже будучи народным депутатом, он решил, что квартиру следует продать. И для этого задействовал своих родственников в Крыму. К слову, согласно опубликованным данным, российские паспорта есть и у его сестры Елены Безгиной, и у родителей - Натальи и Юрия Безгиных", - говорится в статье. На время заключения доверенности, Герасимова была и продолжает быть членом политической партии "Единая Россия" и депутатом крымского "парламента". Буквально накануне она рассказывала об" успехах благоустройства и нерешенных проблемах "Евпатории в интервью пропагандистскому изданию"Спутник".

"Квартиру продали по законам России, о чем свидетельствует соответствующая опубликованная выписка из российского реестра. Таким образом, народный депутат Безгин фактически признал российское законодательство в Крыму и совершил правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, а именно: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии)", - говорится в материале.

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Впрочем, отмечают журналисты, Безгин так и не стал предметом глубокого расследования, несмотря на то, что прямо признал суверенитет России над оккупированным Крымом. "Он оправдывался, что получил наследство от бабушки и дедушки, которые умерли уже после начала оккупации - а потому якобы по согласованию с Нацагентством предотвращения коррупции - решил, что предоставление доверенности депутату от "Единой России" будет единственно правильным решением ситуации"- напомнили авторы.

Впрочем, Нацагентство никогда так и не подтверждало, что якобы согласовало Безгину коллаборацию с оккупационным режимом. Более того, во всех разъяснениях этого органа прямо указано, что продажа имущества вне правил украинского законодательства является ничтожной. Соответственно, в декларации должны вноситься квартиры и машины с крымской регистрацией. Зато очевидно, что даже уплата нотариальной пошлины за регистрацию доверенности - это уже преступление по финансированию оккупанта и его террористической деятельности, пишет издание.

Издание пишет, что эксперты постоянно говорят о ничтожности решений оккупационного правительства и отсутствии оснований для совершения каких-либо сделок с российскими властями, ведь после деоккупации полуострова, как и других захваченных Россией территорий, там будут действовать законы и право собственности, закрепленное именно в украинских реестрах. Чтобы выполнить требования украинского законодательства и пройти процедуру продажи крымского имущества так, чтобы его признала Украина, - следует подписывать соглашение на территории, подконтрольной правительству.

"Десятки тысяч украинских граждан и организаций, включая президента Зеленского и Меджлиса крымскотатарского народа, решили не придумывать обходных путей и ни одним способом не идти на сотрудничество с врагом. Но некоторые представители парламента, такие как Виталий Безгин, очевидно считают себя выше установленных в стране правил. А вот почему "слуга" до сих пор не понес ответственность согласно украинским законам - вопрос в правоохранительные органы", - резюмируют авторы.