На записях Деркача Порошенко называет Гонтареву "своей главой НБУ", которая находится под его "личной защитой"

Об этом говорится якобы в разговоре между Порошенко и Байденом.

На записях внефракционного народного депутата Андрея Деркача якобы экс-президент Украины Петр Порошенко называет экс-главу Национального банка Украины Велерию Гонтареву "своей главой НБУ", которая находится под его "личной защитой".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в записи разговора якобы Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обнародованном на совместной пресс-конференции Деркача и бывшего старшего группы прокуроров Генпрокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 годов Константина Кулика.

Читайте такжеЗаписи Деркача: Порошенко просил Байдена повлиять на Яценюка из-за конфликта с Аваковым

На этой записи от 25 октября 2016 года голос, похожий на Порошенко, говоря о "ПриватБанк", согласно предоставленному переводу на украинский, отметил: "Относительно "Приватбанка" и этой ситуации. Думаю, что ситуация ухудшается. Господин Коломойский немного отходит от той линии сотрудничества, которую он демонстрировал ранее. Это проявляется в том, что его люди стали атаковать моего главу НБУ, которая очень хорошо делает свою работу и придерживается довольно неуступчивой позиции в вопросе "Приватбанка". Она под моей личной защитой, но, думаю... я сделал попытку усилить координацию на этом направлении и нам нужно быть достаточно решительными для завершения процесса реструктуризации, национализации "Приватбанка".

Напомним, что в Законе Украины про Национальный банк Украины указано, что Национальный банк является экономически самостоятельным органом, который осуществляет расходы за счет собственных доходов в пределах утвержденной сметы административных расходов, а в определенных настоящим Законом случаях - также за счет Государственного бюджета Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram