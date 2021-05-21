Тарас Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей.

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак покинул территорию Украины 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.

Об этом сообщается в расследовании Схем.

Против него из-за близости к режиму Александра Лукашенко Евросоюз ввел санкции.

На момент вылета на три канала Тараса Козака, а также на его самолет уже были наложены санкции СНБО и с того момента он не возвращался в Украину.

Тарас Козак 24 февраля находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

«Когда самолет уже готовился на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули в терминал. Впоследствии и пассажиров и борт-таки выпустили в направлении Минска. Откуда самолет сразу улетел в Москву. Среди пассажиров был подсанкционной народный депутат Тарас Козак. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался», - говорится в расследовании.

Журналисты предполагают, что Козак воспользовался самолетом Embraer 650 из-за того, что его личный самолет уже находился под санкциями. Также указывается, что самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, а й белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

Перелеты самолета Николая Воробья

17 января 2021 года, согласно данным источника журналистов в силовой структуре, сын жены Медведчука Богдан Марченко вместе с Тарасом Козаком и его гражданской женой Натальей Лавренюк полетели из Киева в белорусский город Витебск, а оттуда борт отправился в Москву.

14 февраля казак летел из Киева в Минск в компании Аллы Пинчук, которая работает руководительницей компании "Красный бор", связанной со всеми ключевыми активами олигарха Воробья.

19 февраля этот же нардеп летел из Минска в Киев с Александром Храмцовым - директором Нефтебитумного завода, связанного с Николаем Воробьем.

15 марта этого года, согласно информации источников Схем из сферы авиаперевозок, Воробей находился на борту Embraer 650, который следовал из Минска в Киев. Тогда белорусский бизнесмен находился в украинской столице несколько часов, а возвращался в Минск с сумками с наклейками с буквой Т.

"Получается, что белорусский олигарх, который находится под санкциями в Европейском союзе, близкий к режиму Лукашенко и связан с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком настолько, что они пользуются одним самолетом и держат счета в его банке, который не попал под санкции СНБО даже после того, как в них попали и Козак, и Медведчук", - говорится в расследовании.

Ни Тарас Козак, ни Николай Воробей на запросы журналистов не ответили.

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Кто такой Николай Воробей

Журналисты отмечают, что часть продуктопровода Самара-Западное направление, украинское государство вернуло в собственность решением СНБО, принадлежала именно Воробью. Этот продуктопровод обеспечивал поставки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину и Европу.

В конце 2020 года Николай Воробей как один из представителей режима Александра Лукашенко, попал под санкции Европейского союза, которые были введены из-за фальсификации президентских выборов в Белоруссии 2020 года.

Дело Медведчука-Козака: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам:

незаконная передача РФ газового месторождения;

предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ);

проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

18 мая Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривень.

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Автор: Олег Давыгора