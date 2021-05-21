Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак покинул территорию Украины 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.
Об этом сообщается в расследовании Схем.
Против него из-за близости к режиму Александра Лукашенко Евросоюз ввел санкции.
На момент вылета на три канала Тараса Козака, а также на его самолет уже были наложены санкции СНБО и с того момента он не возвращался в Украину.
Тарас Козак 24 февраля находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.
«Когда самолет уже готовился на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули в терминал. Впоследствии и пассажиров и борт-таки выпустили в направлении Минска. Откуда самолет сразу улетел в Москву. Среди пассажиров был подсанкционной народный депутат Тарас Козак. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался», - говорится в расследовании.
Журналисты предполагают, что Козак воспользовался самолетом Embraer 650 из-за того, что его личный самолет уже находился под санкциями. Также указывается, что самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, а й белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.
Перелеты самолета Николая Воробья
17 января 2021 года, согласно данным источника журналистов в силовой структуре, сын жены Медведчука Богдан Марченко вместе с Тарасом Козаком и его гражданской женой Натальей Лавренюк полетели из Киева в белорусский город Витебск, а оттуда борт отправился в Москву.
14 февраля казак летел из Киева в Минск в компании Аллы Пинчук, которая работает руководительницей компании "Красный бор", связанной со всеми ключевыми активами олигарха Воробья.
19 февраля этот же нардеп летел из Минска в Киев с Александром Храмцовым - директором Нефтебитумного завода, связанного с Николаем Воробьем.
15 марта этого года, согласно информации источников Схем из сферы авиаперевозок, Воробей находился на борту Embraer 650, который следовал из Минска в Киев. Тогда белорусский бизнесмен находился в украинской столице несколько часов, а возвращался в Минск с сумками с наклейками с буквой Т.
"Получается, что белорусский олигарх, который находится под санкциями в Европейском союзе, близкий к режиму Лукашенко и связан с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком настолько, что они пользуются одним самолетом и держат счета в его банке, который не попал под санкции СНБО даже после того, как в них попали и Козак, и Медведчук", - говорится в расследовании.
Ни Тарас Козак, ни Николай Воробей на запросы журналистов не ответили.
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Кто такой Николай Воробей
Журналисты отмечают, что часть продуктопровода Самара-Западное направление, украинское государство вернуло в собственность решением СНБО, принадлежала именно Воробью. Этот продуктопровод обеспечивал поставки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину и Европу.
В конце 2020 года Николай Воробей как один из представителей режима Александра Лукашенко, попал под санкции Европейского союза, которые были введены из-за фальсификации президентских выборов в Белоруссии 2020 года.
Дело Медведчука-Козака: что известно
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
Им объявлено подозрение по трем эпизодам:
- незаконная передача РФ газового месторождения;
- предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ);
- проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».
12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.
13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
18 мая Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука.
Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривень.
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