Голоса на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе на Прикарпатье считают пятые сутки.

В Надворной на Прикарпатье во время пересчета голосов недосчитались сотни бюллетеней, которые были в пользу одного кандидата, утверждают члены участковой комиссии.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

Читайте такжеНа двух участках округа №87, где побеждал кандидат от "За майбутнє", выборы признали недействительнымиПо их результатам, было 377 голосов "за" Александра Шевченко. А вот в окружкоме при пересчете 100 бюллетеней исчезли. За дело взялась полиция.

Члены окружкома заподозрили, что бюллетени могли украсть из помещения, несмотря на охрану. Выборы на этом участке в Микуличине признали недействительными. После следственных действий комиссия продолжила работу и работала до 6 утра. Одной представительнице участка стало плохо, женщине вызвали "скорую".

Голоса на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе на Прикарпатье считают пятые сутки. Победитель еще не определен. Между лидером — кандидатом от партии "Слуга народа" Василием Вирастюком и Александром Шевченко от "За майбутнє" разница в почти семьсот голосов.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Выборы в 87 округе состоялись 28 марта. В этом округе от партии "За майбутнє" баллотировался Александр Шевченко, от партии "Свобода" – экс-заместитель главы Верховной Рады Руслан Кошулинский.

11 февраля съезд партии "СН" выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87, а 23 февраля ЦИК официально зарегистрировала Василия Вирастюка от партии "Слуга народа" кандидатом в нардепы.

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Автор: Ольга Робейко