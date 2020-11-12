Сегодня арбитражный трибунал решил разделить рассмотрение дела на две стадии – юрисдикционную и по сути.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности по делу захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, которое произошло в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в комментарии МИД.

Читайте такжеАрбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле Украины и России относительно Азовского моря

В частности, в МИД отметили, что сегодня Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии – юрисдикционную и по сути) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей.

"Арбитраж будет рассматривать предварительные возражения относительно юрисдикции, поданные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предварительном этапе производства. Заметим, что практика разделения производства является распространенной в международном арбитраже. Напомним, что другие дела Украины рассматривались по аналогичному механизму и нами были успешно преодолены юрисдикционные замечания Российской Федерации как в Международном Суде ООН, так и по иску согласно Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в заявлении.

"Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и потом удерживав украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 члена их экипажей", - отмечается в заявлении.

Атака России на украинских моряков в Керченском проливе

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября 2019 года РФ вернула Украине и захваченные корабли. Тогда командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы». Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации по захвату моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В МИД Украины ожидают решения по делу против РФ о акте агрессии в Керченском проливе в течение 2022-2023 года.

Сегодня, 12 ноября, арбитраж в Гааге дал Украине три месяца для предоставления замечаний на возражения РФ по делу об акте агрессии в Керченском проливе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко