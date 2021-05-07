По словам главы ОП Андрей Ермак, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Украина услышала о безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что диалог между Украиной и США находится на высоком уровне. США считают Украину стратегическим партнером.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса президента.

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По его словам, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Украина услышала о безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности.

"Важно, что мы говорили о том, что сейчас происходит с Нормандским форматом и Минским процессом. О том, что прекращение войны и возвращение наших территорий является приоритетом Президента Зеленского и всей команды. И мы имеем сегодня поддержку США на этом пути", – сказал Ермак.

Он добавил, что визит Блинкена в Украину является важным накануне саммита НАТО, который состоится в следующем месяце. По его словам, в вопросе вступления в НАТО Украина тоже услышала поддержку от США.

"И здесь мы тоже услышали о поддержке США. Поэтому я считаю, что это очень успешный, очень своевременный визит. Это содержательная беседа, которая продемонстрировала: отношения между Украиной и США находятся сегодня на очень высоком уровне и они развиваются. Мы видим эту положительную тенденцию", - сказал Ермак.

Визит Блинкена в Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Блинкен находится в Украине с двухдневным рабочим визитом. Блинкен приехал в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая Блинкин провел встречи с президентом Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, Кулебой, другими высокопоставленными лицами и представителями гражданского общества.

После переговоров Кулеба заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки достигли важных договоренностей в вопросах безопасности.

Блинкен так же заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, США "полны решимости перед лицом российской агрессии" и готовы поддержать проведение реформ в Украине.

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Автор: Виктория Гордиенко