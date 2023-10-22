Решение мирового сообщества не давить на Россию после аннексии Крыма в 2014 году было крайне ошибочным.
Об этом в интервью Радио Свобода заявила спикер Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. "Должна сказать, что сейчас я считаю, что мы однозначно приняли неправильное решение не давить на Россию, поскольку наш ответ был недостаточным. И я почти уверена, что теперь не только я, но и другие лидеры хорошо знают, что это была ошибка", - отметила спикер.
Она также подчеркнула, что уже в 2014 году было понятно, что Россия не остановится на аннексии Крыма.
"Наш предыдущий министр иностранных дел Карел Шварценберг, кажется, в 2014 году, следовательно, вскоре после аннексии и оккупации Крыма, сказал, что Крым был для России только началом, и они продолжат, именно в Украине, и мы должны сделать все возможное, чтобы их остановить. Но это был один из голосов, и большинство голосов было только за определенные санкции, но этого было недостаточно. И для России это, конечно, выглядело как слабость, и поэтому они решили сделать то, что они сделали, то, что они до сих пор делают", - отметила спикер.
Позиция Чехии по аннексии Крыма
В 2008 году правительство Чехии заявляло, что Чехию не удивит вторжение российских войск в Крым.
В октябре 2019 года президент Чехии признал Крым частью России. Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском Граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.
В 2019 году Чехия заявила, что милитаризация Крыма несет угрозу европейской безопасности.
Высшая прокуратура Чехии предъявила обвинение россиянину Александру Франчетти, которого подозревают в содействии аннексии Россией Крыма.