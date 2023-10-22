Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова считает, что мировое сообщество совершило ошибку, когда неправильно отреагировало на аннексию Россией украинского Крыма.

Решение мирового сообщества не давить на Россию после аннексии Крыма в 2014 году было крайне ошибочным.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила спикер Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. "Должна сказать, что сейчас я считаю, что мы однозначно приняли неправильное решение не давить на Россию, поскольку наш ответ был недостаточным. И я почти уверена, что теперь не только я, но и другие лидеры хорошо знают, что это была ошибка", - отметила спикер.

Она также подчеркнула, что уже в 2014 году было понятно, что Россия не остановится на аннексии Крыма.

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"Наш предыдущий министр иностранных дел Карел Шварценберг, кажется, в 2014 году, следовательно, вскоре после аннексии и оккупации Крыма, сказал, что Крым был для России только началом, и они продолжат, именно в Украине, и мы должны сделать все возможное, чтобы их остановить. Но это был один из голосов, и большинство голосов было только за определенные санкции, но этого было недостаточно. И для России это, конечно, выглядело как слабость, и поэтому они решили сделать то, что они сделали, то, что они до сих пор делают", - отметила спикер.

Позиция Чехии по аннексии Крыма

В 2008 году правительство Чехии заявляло, что Чехию не удивит вторжение российских войск в Крым.

В октябре 2019 года президент Чехии признал Крым частью России. Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском Граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.

В 2019 году Чехия заявила, что милитаризация Крыма несет угрозу европейской безопасности.

Высшая прокуратура Чехии предъявила обвинение россиянину Александру Франчетти, которого подозревают в содействии аннексии Россией Крыма.

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