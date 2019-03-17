Милитаризация Крыма несет угрозу европейской безопасности — МИД Чехии

Прага сохраняет твердую приверженность политике непризнания аннексии Крыма.

Аннексия Крыма Россией была вопиющим нарушением международного права, и Чешская Республика продолжает считать Крымский полуостров территорией Украины.

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Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Чехии.

Подчеркивается, что Чехия, которая также пережила военную оккупацию части своей территории сильным соседним государством, cохраняет твердую приверженность политике непризнания аннексии.

“Продолжающаяся милитаризация территории Крыма, равно как и нарушение беспрепятственной и свободной навигации через Керченский пролив в Азовском море, представляет собой еще одно вопиющее нарушение международного права. Более того, это несет угрозу стабильности и безопасности в Европе”, - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается также, что с момента оккупации Крыма РФ начались нарушения базовых человеческих и гражданских прав крымских татар, равно как и прочих этнических и религиозных сообществ полуострова.

Кроме того, Чехия в очередной раз призвала РФ освободить Олега Сенцова и прочих незаконно удерживаемых украинских граждан, включая экипажи судов ВМС Украины, захваченные в ноябре прошлого года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.