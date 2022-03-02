24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что Украина от шока уже оправилась, а враг с каждым днем теряет свои ресурсы, демотивируется и деморализуется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время телемарафона.
"Каждый день этой войны, этой активной фазы войны, идет в нашу пользу. Потому что мы от шока уже оправились, наше общество очень мощное сейчас. А враг с каждым днем теряет свои ресурсы, демотивируется, деморализуется. Потому что их планы не оправдались: за один день они Украину не захватили", - подчеркнула Маляр.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.