Каждый день этой активной фазы войны идет на пользу Украине.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что Украина от шока уже оправилась, а враг с каждым днем теряет свои ресурсы, демотивируется и деморализуется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время телемарафона.

"Каждый день этой войны, этой активной фазы войны, идет в нашу пользу. Потому что мы от шока уже оправились, наше общество очень мощное сейчас. А враг с каждым днем теряет свои ресурсы, демотивируется, деморализуется. Потому что их планы не оправдались: за один день они Украину не захватили", - подчеркнула Маляр.

Война против Украины: