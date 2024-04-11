Речь идет об одноразовом вознаграждении в размере 70 тыс. грн.

Верховная Рада Украины приняла постановление, которое обязывает Кабинет министров Украины внести в парламент законопроект о ротации и принять постановление о выплате 70 тыс. грн для тех, кто на передовой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что за это решение проголосовал 321 народный депутат. "Парламент принял постановление, которое обязывает правительство: принять постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой (которые выполняют боевые задачи); в ближайшее время внести законопроект о ротации", - написал он.

В Постановлении по отдельным вопросам исполнения воинского долга и прохождения военной службы в условиях действия военного положения(№11163) отмечается, что ВР постановляет Кабмину разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения с военной службы и медико-социальной реабилитации.

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Кроме того, правительство должно разработать и принять нормативно-правовые акты об условиях, размерах и порядке выплат вознаграждений военнослужащим на период действия военного положения, в частности относительно одноразового вознаграждения в размере 70 тыс. грн военнослужащим во время действия военного положения, выполняющим боевые (специальные) задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Россией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Закон о мобилизации: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Рада приняла законопроект о мобилизации. Перед этим нардепы изъяли из документа нормы о демобилизации, которая предусматривала освобождение от службы военных, которые в целом отслужили 36 месяцев во время военного положения.

Теперь в этом законе нет ни одного определенного срока для демобилизации военных, которые защищают страну с первых дней полномасштабной войны.

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