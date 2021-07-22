Россия обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, Россия, когда подавала межгосударственную жалобу на Украину, спутала Европейский суд по правам человека с шоу на российском телевидении, поскольку в заявлении изложены все мифы российской пропаганды.

Об этом он заявил на странице в Facebook.

"Судя по пресс-релизу генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИДа, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд изложены все мифы российской пропаганды", - заявил он.

Малюська убежден, что "совсем нелепым такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод, но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение. Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare (юридическая война – УИНАН), где пока все голы - в их ворота".

Россия подала на Украину жалобу

Как известно, 22 июля Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, среди которых "ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; крушении самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

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Автор: Константин Гончаров